Pecco Bagnaia, declarado apto para correr en Misano este domingo

El italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP23) ha conseguido el "apto" de la Comisión Médica de los grandes premios para disputar el de San Marino de MotoGP, aunque reconoció que tiene todavía algunas molestias físicas tras el accidente sufrido la semana pasada en Barcelona.

"Estamos bastante bien, pues hemos hecho un intenso y muy fuerte trabajo de recuperación para estar aquí, y me gustaría agradecer el trabajo realizado a todo el mundo que me ha ayudado, pues ha sido muy difícil", dijo Bagnaia.

"Creo que soy muy afortunado desde todos los puntos de vista porque estoy rodeado de personas fantásticas que han hecho un trabajo increíble y me siento bastante bien. También agradezco el trabajo a Alpinestars -fabricante de su mono de cuero-, pues con su tecnología y profesionalidad me han salvado de una situación bastante complicada y ahora tenemos que probar cómo estamos", señaló el líder del mundial y vigente campeón.

