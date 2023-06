Ogura recupera sensaciones y Masiá pasa a la segunda clasificación directa

El japonés Ai Ogura (Kalex) ha recuperado "sensaciones" tras el accidente que sufrió durante la pretemporada y ha logrado el mejor tiempo en los entrenamientos libres del Gran Premio de los Países Bajos de Moto2 en el circuito TT Assen, además de un nuevo récord de la categoría.

Ogura rodó en 1:36.000, con el que batió uno de los récords más antiguos de la categoría, el que tenía el francés Johann Zarco (Kalex) desde 2015 en 1:36.346.

Al contrario que en Moto3, al subir la temperatura, los pilotos de Moto2 enseguida comenzaron a mejorar sus tiempos de la primera jornada, pero siempre con el mismo denominador común: el británico Jake Dixon al frente de la tabla, aunque con apenas 8 milésimas de segundo de adelanto sobre el español Pedro Acosta (Kalex).

En Moto3, el español Jaume Masiá(Honda), a pesar de no poder rebajar su registro del primer día, ha cerrado la clasificación de entrenamientos libres con el mejor tiempo para la clasificación oficial del Gran Premio de los Países Bajos de Moto3 en el circuito TT de Assen.

Masiá fue uno de los pocos pilotos que no consiguieron mejorar su registro del primer día aunque, como en el caso del italiano Romano Fenati (Honda), lograron el objetivo de pasar a la segunda clasificación directa, lo que no pudieron hacer, al no mejorar sus registros, los españoles Xavier Artigas (CFMoto), el líder del mundial, Daniel Holgado (KTM) y Adrián Fernández, sustituto del lesionado piloto japonés Tatsuki Suzuki en la escudería italiana Leopard, en la que también se encuentra Jaume Masiá.