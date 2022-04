Ai Ogura se alza con su primera 'pole' de la temporada

El japonés Ai Ogura (Kalex) consiguió su primera "pole position" de Moto2 al ser el más rápido en la clasificación oficial para el Gran Premio de España de Moto2, que se disputa el domingo en el "Ángel Nieto" de Jerez, en donde Arón Canet (Kalex) protagonizó una actuación sensacional apenas unos días después de haber pasado por el quirófano.

