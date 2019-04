MotoGP retira el 69 de Nicky Hayden

El número 69 que lució durante su carrera Nicky Hayden quedó retirado para siempre en el Campeonato del Mundo de MotoGP este viernes, durante un acto emotivo en el marco del Gran Premio de Las Américas y homenaje al campeón fallecido en 2017.

La tercera prueba del vigente Mundial trajo el recuerdo del estadounidense en el COTA. El trazado de Austin fue escenario de la retirada del 69. "Desde que perdimos a Nicky sabíamos que teníamos que hacer algo. Era especial para nosotros por su comportamiento y nos sentimos orgullosos de retirar el 69 para siempre", dijo el consejero delegado de Dorna Sports, Carmelo Ezpeleta.

"Es un honor para el Campeonato que el nombre de Nicky sea parte de nosotros", añadió, antes de que las pantallas de la sala de prensa emitieran un vídeo con imágenes del campeón del mundo en 2006, el campeón "de la gente", como fue presentado. Un Hayden que falleció a finales de mayo de 2017 a consecuencia de las heridas tras impactar contra un coche cuando se entrenaba en bicicleta.

Junto a Ezpeleta estuvieron también el hermano mayor del piloto Tommy y su padre Earl, quien comenzó la historia familiar del número 69. La familia se mostró muy emocionada, en especial Earl, quien apenas pudo levantar la mirada cuando recibió el trofeo y placa con un 69 en barras y estrellas como solía lucir la moto de su hijo.

"No me gustan estas ceremonias, me gustaría que esto nunca hubiera pasado, pero una vez que sucedió, cuando Dorna nos propuso la retirada del número no dudamos", dijo Jorge Viegas, presidente de la FIM, presente también en la mesa a la que miraron los múltiples asistentes y el resto de familiares de 'Kentucky Kid'.