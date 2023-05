Motociclismo.- Álex Rins: "No contaba con ganar este año"

El piloto de MotoGP Álex Rins (Honda) reconoció que no esperaba poder ganar ninguna carrera en este Mundial de MotoGP 2023, en el que se estrena en el LCR Honda tras dejar Suzuki el campeonato, y que por ello su triunfo en el Gran Premio de Las Américas fue algo con lo que "no contaba" pero que dio valor al trabajo que están haciendo en el equipo.

"Siempre ha sido un circuito (COTA) que se me ha dado bien, gané ahí en Moto3, Moto2, MotoGP y el año pasado subimos al podio. No contábamos con conseguir una victoria este año ya que nuestro principal objetivo era hacer una Honda competitiva más que buscar resultados", señaló en declaraciones facilitadas por Hawkers.

Para Rins, esa victoria fue un incentivo para seguir trabajando. "Aunque está claro que esta victoria nos ayuda a poner en valor el gran trabajo que venimos haciendo en todos los grandes premios", reconoció.

Eso sí, sigue sin pensar en una segunda victoria. "No nos lo planteamos. Es una temporada en la que tenemos que trabajar en la moto, seguir adaptándonos y dar el cien por cien independientemente de los resultados. Si éstos llegan, genial. Si no, no es una obsesión", se sinceró.

De momento, de cara a la siguiente cita del Gran Premio de Francia --este fin de semana--, quiere seguir dando pasos adelante con el desarrollo de la moto y la adaptación a la nueva montura. "Creo que hay potencial y podemos hacer grandes cosas juntos en un futuro, pero de momento nos tenemos que enfocar en eso", recalcó.

"En LCR me han acogido con los brazos abiertos y estoy encantado de estar aquí", aseguró. "Comparten con Suzuki este espíritu de equipo familiar y me siento muy a gusto. Quizás lo que más echo de menos son algunas personas que no han podido acompañarme en este equipo, pero tengo mucha suerte de los profesionales con los que comparto box este año", valoró.

De todos modos, cree que el nivel de igualdad de MotoGP ahora mismo es "una pasada". "Hay 20 pilotos el mismo segundo en un circuito de 3 o 4 kilómetros, es increíble, y eso hace que las pequeñas diferencias permitan que el piloto que la semana pasada hizo sexto, si acierta con el set up, hace una buena qualy y una buena salida, pueda ganar", opinó.

Preguntado por qué piloto le ha sorprendido más hasta el momento, aseguró que Dani Pedrosa, probador de KTM y que fue séptimo en la cita del GP de España en Jerez, en la que corrió como invitado. "Después de Jerez tengo que decir Pedrosa, que sin tener ritmo de competición hizo unos resultados increíbles", manifestó.

Rins presentó el segundo y último lanzamiento de 'Ride for Real', su octava colección de gafas de sol para Hawkers. El de Barcelona se desmarca esta vez de los modelos de estilo deportivo y apuesta por un modelo 'lifestyle', con una silueta "versátil" diseñada para ser "lucida tanto dentro como fuera del 'paddock'".

Para este último lanzamiento de la colección SS23 el piloto diseñó la gafa 'Rise Silver". Se trata de la primera vez que Rins apuesta por un modelo urbano con patillas de metal, que ha combinado con una montura de corte geométrico en color plateado mate y lentes degradadas en azul y gris.

"Sacar este modelo nuevo también es parte de ir madurando como piloto y como persona. Ahora mis prioridades son otras y tengo la suerte de que conmigo también ha madurado mi colección, incluyendo este cambio de diseño a un estilo más sobrio y más enfocado a la moda", expresó el piloto.

El primer drop de la colección de Álex Rins x Hawkers, que se presentó el pasado mes de febrero, constaba de dos modelos icónicos de gafas de sol, la One Raw Carbon y la Warwick Raw, y de unas espectaculares gafas de nieve de aire futurista con lentes Zeiss. Con el lanzamiento de la gafa Rise Silver se completa la colección SS23 de Rins, la primera que ha realizado como piloto del LCR Honda para Hawkers.