Raúl Fernández logra la primera 'pole' de su carrera

El español Raúl Fernández (KTM) consiguió la primera "pole position" de su carrera deportiva al ser el más rápido en la segunda clasificación para el G.P. de la República Checa, en el circuito de Brno, por delante del hispano argentino Gabriel Rodrigo (Honda) y el japonés Tatsuki Suzuki (Honda).

Antes, desde la primera clasificación consiguieron pasar a la segunda el italiano Tony Arbolino (Honda), el surafricano Darryn Binder (KTM), que decidió entrar en su taller antes de concluir la sesión, el español Jaume Masiá (Honda) y el italiano Andrea Migno (KTM).

Mientras, se quedaron fuera los españoles Sergio García (Estrella Galicia 0'0 Honda), Alonso López (Husqvarna) y Carlos Tatay (KTM).





Pole position at Brno goes to @25RaulFernandez! ��@gabrirodrigo2 starts second with @TatsukiSuzuki24 forced to settle for P3 on the grid! ⏱️@MonsterEnergy | #CzechGP ���� pic.twitter.com/axxcNrIFiC