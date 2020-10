Morbidelli arrasa en Teruel y Joan Mir mantiene el liderato

El piloto italiano Franco Morbidelli (Yamaha) ha logrado la victoria en la carrera de MotoGP del Gran Premio de Teruel por delante del español Àlex Rins (Suzuki), ganador en Alcañiz el pasado fin de semana, mientras que Joan Mir (Suzuki), tercero este domingo, ha consolidado su liderato a falta de tres pruebas para el final del Mundial.

A falta de 75 puntos, el balear, que salía duodécimo, comanda la general provisional con 137 unidades, 14 más que el francés Fabio Quartararo (Yamaha), octavo en carrera, y 19 más que el también español Maverick Viñales (Yamaha), séptimo. Con su segundo triunfo del año en una carrera que solo pudieron finalizar 15 pilotos, Morbidelli (112) se ha unido a la lucha por el campeonato, en la que se mantienen el italiano Andrea Dovizioso (Ducati) (109), que solo consiguió ser decimotercero, y Rins (105).

