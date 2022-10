McPhee rompe en Sepang una sequía de dos años sin ganar

El británico John McPhee (Husqvarna) sumó su primera victoria de la temporada en el Gran Premio de Malasia de Moto3 que se ha disputado en el circuito de Sepang, después de dos años de 'sequía', por delante de su propio compañero de equipo, el japonés Ayumu Sasaki (Husqvarna) y del español Sergio García (GasGas).



McPhee, que tiene cuatro victorias en el campeonato del mundo, sumó su última victoria en el Gran Premio de San Marino de 2020, en tanto que Sergio García Dols ha logrado el objetivo de aumentar su ventaja en la pelea por el subcampeonato de 2 a 8 puntos respecto al italiano Dennis Foggia (Honda), autor de la 'pole position y líder de la carrera en algunas fases de la misma.

El campeón matemático del mundo 2022, Izan Guevara (GasGas), peleó en el grupo de cabeza hasta que un error le hizo tocarse con Sasaki y salir de la pista para regresar muy atrás, aunque pudo sumar los puntos correspondientes a la duodécima posición.

