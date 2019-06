Márquez: "Lo de Jorge es entendible, no entra fuera de control"

"Abrir de golpe tanta ventaja es muy positivo, ha sido suerte para mí y mala suerte para otros"

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) ha asegurado tras ganar la carrera del Gran Premio de Catalunya que es "muy positivo" abrir "tanta ventaja" al frente del Campeonato sobre sus rivales después de que su compañero Jorge Lorenzo se cayera y se llevara por delante a Andrea Dovizioso (Ducati) o Valentino Rossi (Yamaha), si bien no cree que el mallorquín merezca sanción alguna.

"Me he salvado de esta y hemos sacado 25 puntos y tres rivales claros para el Campeonato han estado involucrados. La maniobra de Jorge la he visto dos veces y para mí es 'entendible', no ha entrado fuera de control", comentó a los medios sobre la caída de Lorenzo en la segunda vuelta de la carrera, en la vuelta 10.

Fruto de esa caída de Lorenzo, que perdió el control del tren delantero de su Honda, se fueron al suelo Dovizioso, Rossi y Maverick Viñales (Yamaha), dejando un escenario más fácil para el de Cervera, que reconoció que tuvo la suerte de adelantar al italiano de Ducati justo antes de la acción de Lorenzo.

"Si no hubiese pillado 'Dovi' creo que pillo yo, solo, y quizá otro más. Son cosas del destino, hoy tenía que ir así y quería pasar a 'Dovi' en la recta pero he dicho 'va, lo paso aquí'. Estaba frenando mucho, en la cuarta curva de la primera vuelta me voy largo porque él frena mucho", comentó sobre cómo optó por adelantar a Dovizioso justo en ese punto.

"Iba detrás de 'Dovi' y frena muy tarde y para mucho la moto. He dejado frenos porque he visto que la paraba mucho, muy exagerado, y he dicho 'tira para adentro' porque no me encontraba ni seguro ni bien", añadió en este sentido.

Pero quiso dejar claro que la maniobra de Lorenzo no fue arriesgada. "Luego he visto las imágenes y todo ayuda, paso a 'Dovi' y él se va largo, Viñales también, Rossi también, y Jorge, que venía rápido pero no fuera de la línea, pierde el tren delantero y por mala suerte su moto arrolla a los otros tres pilotos pero no ha sido una maniobra que digas 'dónde iba Jorge'", aportó.

"Ha sido el responsable de los '0' de los otros pilotos. Tendría que volver a verlo para saber si merecería una sanción, pero para mí está al límite y no es merecedora de sanción la acción porque estaba en la línea", argumentó.

Sin caerse, y confirmando el cuarto triunfo en lo que va de Mundial, primero en Barcelona desde 2014, logró además una clara ventaja en el Mundial, con 140 puntos por 103 de Dovizioso. "Después de una victoria y de, por suerte para nosotros y mala suerte para los rivales, poder abrir de golpe tanta ventaja en el Campeonato también es muy positivo. Ha sido suerte para nosotros y mala suerte para los otros, soy de los pilotos que me gusta ganar en pista pero estas cosas pasan", reconoció.

"Hay más ventaja en el Campeonato, si es más real o no, no se sabe. Pero quedan muchas carreras y todo puede pasar. Para mis intereses afronto todo mucho más cómodo teniendo 37 puntos que teniendo 12. La moto corre pero se ha visto en este circuito que la moto que más corre no es la que mejor va", comentó sobre cómo queda ahora el Mundial y cómo llegará a Assen (Holanda), octava cita del campeonato.

Además, reconoció finalmente que es bueno retener el récord de precocidad de ser el más joven en ganar una carrera en MotoGP. Algo que sólo podía quitarle Fabio Quartaro (Yamaha) en Barcelona, y el galo fue segundo. "Un récord es un récord, qué voy a decir. Pero si él tenía el día inspirado, el Campeonato era mucho más importante", aportó.

"Cuando estaba delante y seguía abriendo hueco lo hacía porque temía a Fabio y a las Yamaha a final de carrera. He visto que era Fabio el segundo, yo no tenía mucho más y no era necesario arriesgar porque he visto que también iba sufriendo, me iba recuperando pocas décimas por vuelta y lo tenía más o menos controlado", señaló sobre la estrategia al final de la carrera.

Por otro lado, celebró la victoria de su hermano Àlex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) en Moto2, la tercera consecutiva. "Lo que me hace más ilusión es el doblete, está claro. Mi hermano está en mejor forma que yo, casi. Está muy bien, yendo muy fino, está muy convencido, y es muy positivo. A mí me tocaba rematar y lo hemos rematado de la mejor manera", celebró.