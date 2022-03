Márquez se cae dos veces y no pasa de la Q1; 'pole' para Quartararo

El francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) sentenció la "pole position" del Gran Premio de Indonesia que se disputa el domingo en Mandalika, en una jornada en la que el español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) se cayó en dos ocasiones durante la primera clasificación, en la que se vivió una auténtica debacle entre los pilotos de Honda.

El fabricante japonés de Ala Dorada no colocó a ninguno de sus representantes en la segunda clasificación de MotoGP. Su mejor representante fue el propio Marc Márquez en la decimoquinta plaza.

La primera línea fue para Quartararo, junto al español Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP22) y el compatriota del campeón mundial y compañero en el mismo equipo que el español, Johann Zarco.

En la segunda línea, el surafricano Brad Binder (KTM RC 16) junto a los italianos Enea Bastianini (Ducati Desmosedici GP21) y Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati Desmosedici GP22), con el portugués Miguel Oliveira (KTM RC 16), el español Alex Rins (Suzuki GSX RR) y el australiano Jack Miller (Ducati Desmosedici GP 21) en la tercera.

No pudieron empezar de manera más espectacular los cuartos entrenamientos de MotoGP, con una primera caída del francés Johann Zarco en la curva diez, y con el incendio de la Suzuki GSX RR del español Alex Rins en la trece, lo que acabó forzando la primera bandera roja de la temporada.

Rins iba camino de la decimotercera curva del trazado de Mandalika cuando "notó" que algo no iba bien y al mirar hacia abajo se apercibió de que de la parte inferior de su moto salían llamas.

Tras aminorar rápidamente su marcha, el piloto español tuvo que saltar, literalmente, de su moto, que acabó por los suelos al borde de la pista y aunque los controles apagaron rápidamente el fuego se tuvo que parar la sesión para poder limpiar la zona, que se había manchado con aceite del motor de la Suzuki.

Alex Rins, que ayer reconoció no encontrarse muy bien físicamente, por lo que incluso se llegó a hacer una prueba PCR para descartar que tuviese la covid-19 -que salió negativa, regresó a su taller con una asistencia del circuito y a la espera de que se reanudase la sesión y pudiese continuar con su segunda moto, tras cambiarse incluso el mono de cuero, que se vio afectado por el calor de las llamas.

Mientras, Johann Zarco fue la víctima propiciatoria de tal situación, pues en realidad su caída se debió al hecho de que la Suzuki de Alex Rins fue soltando algo de aceite antes de arder en llamas y provocó la caída del francés y la detención de los entrenamientos para poder limpiar la pista.

En esos momentos el mejor tiempo era para el portugués Miguel Oliveira, por delante de Joan Mir (Suzuki GSX RR) y del campeón del mundo en título, el francés Fabio Quartararo, si bien al reiniciarse la sesión se produjeron numerosos cambios en una tabla de tiempos que es la más irrelevante del fin de semana, salvo en lo que al ritmo conseguido en el vuelta a vuelta se refiere.

Ya en la primera clasificación lo primero que sorprendió fue la retahíla de nombres ilustres que la configuraban, con el español de Repsol Honda Marc Márquez a la cabeza, pero también con sus compatriotas Maverick Viñales (Aprilia RS-GP), Joan Mir (Suzuki GSX RR), Pol Espargaró (Repsol Honda RC 213 V), o su hermano Alex Márquez (Honda RC 213 V).

Y no eran los únicos, pues también estaban los italianos Francesco "Pecco" Bagnaia y Andrea Dovizioso (Yamaha YZR M 1) o el japonés Takaaki Nakagami (Honda RC 213 V) y el surafricano Darryn Binder, que fue segundo en la carrera de Qatar.

Márquez sorprendió con su estrategia al tener las dos motos dispuestas para salir a pista y ya con la segunda moto que usó sufrió una caída en la curva trece, que dejó su montura muy dañada al dar varias vueltas de campana, mientras que él, sin tiempo para lamentaciones, salió corriendo hacia las asistencias del circuito para que le llevasen rápido a su taller y poder acabar la sesión con la otra moto.

Pero una nueva caída en la curva doce dejó a Marc Márquez fuera de la segunda clasificación, como también a Joan Mir, que en su caso se fue al suelo en la curva dieciséis. El de Repsol Honda acabó condenado a la decimoquinta plaza de la formación de salida y Joan Mir a la decimoctava.

