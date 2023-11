Marini se lleva la pole y Bagnaia el primer pulso con Jorge Martín

El piloto italiano Luca Marini (Ducati) ha conseguido este sábado la pole para las carreras de MotoGP del Gran Premio de Catar, decimonovena y penúltima cita del Mundial de motociclismo, mientras que los dos contendientes por el título, el también transalpino Francesco Bagnaia (Ducati) y el español Jorge Martín (Ducati), arrancarán cuarto y quinto, respectivamente.

En una rapidísima Q2, el hermano de Valentino Rossi dominó por delante de los dos pilotos del Gresini Racing, su compatriota Fabio Di Giannantonio y el español Alex Márquez, liderando una primera fila íntegramente de satélites y el 'Top 6' de las motos de Borgo Panigale.

Mientras, 'Pecco' Bagnaia, cuarto, ganó el primer pulso a Martín, quinto, por el campeonato, aunque ambos vivirán un tenso inicio en Losail al partir juntos desde la segunda línea de la parrilla, que completará el francés Johann Zarco (Ducati). Solo 14 puntos separan al líder del madrileño, que tratará de neutralizar la distancia en la carrera al sprint y en la prueba del domingo.

