Marc Márquez ya tiene el alta y puede volver a competir

Marc Márquez ya tiene el alta competitiva. El equipo Repsol Honda ha comunicado la buena noticia para la escudería en la mañana de este sábado a través de un escueto comunicado:

"Tras la revisión realizada a Marc Márquez, cuatro meses después de operarse de una pseudoartrosis el húmero derecho, por el equipo médico del Hospital Ruber Internacional encabezadp por los doctores Samuel Antuña e Ignacio Roger de Oña, y formado por los doctores De Miguel, Ibarzabal y García Villanueva, se valoró una condición clínica muy satisfactoria, con evidente progreso en el proceso de consolidación ósea. En este momemto, Márquez puede volver a la competición, asumiendo el riesgo razonable que conlleva su actividad deportiva".

El equipo especifica que Márquez viajará a Portugal donde está previsto que participe en Portimao, el próximo fin de semana (16-18 de Abril), la tercera prueba del Mundial, aunque será revisado una vez más por el equipo médico para prevenir cualquier inconveniente.

