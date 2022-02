Marc Márquez recupera su mejor versión con un segundo puesto por detrás de Marini

El italiano Luca Marini (Ducati Desmosedici GP21) ha sido el piloto más rápido de la segunda jornada y en el cómputo global de las pruebas que se realizan en el circuito indonesio de Mandalika, por delante de los españoles Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) y Maverick Viñales (Aprilia RS-GP).

Marini protagonizó un mejor tiempo de 1:31.289 en su antepenúltima vuelta al trazado de la isla de Lombok, 192 milésimas de segundo más rápido que el piloto de Repsol y con algo más de dos décimas de segundo sobre el de Aprilia.

The chequered flag flies on Day 2! ??@VR46RacingTeam's @Luca_Marini_97 ends the day fastest! ??#MandalikaTestpic.twitter.com/r64a0kcJeT