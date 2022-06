Marc Márquez se opera con éxito por cuarta vez del húmero derecho

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda), ocho veces campeón del mundo, pasó por el quirófano satisfactoriamente en los Estados Unidos para intentar solucionar de manera definitiva sus continuos problemas en el húmero derecho.

Según informó el Repsol Honda, la intervención al ocho veces campeón del mundo duró tres horas y estuvo a cargo del Doctor Joaquín Sánchez Sotelo y su equipo, que realizaron una osteotomía humeral, que se desarrolló "sin complicaciones".

El de Cervera está en la fase postoperatoria de su tratamiento en la Clínica Mayo, de la localidad estadounidense de Rochester, donde permanecerá durante los próximos días "para garantizar su recuperación postoperatoria inmediata, antes de regresar a España para continuar con su plan de tratamiento".

Marc Marquez has completed surgery on his right humerus at the Mayo Clinic in Rochester, Minnesota. The medical team have deemed the operation a success as Marquez’s recovery begins.https://t.co/djbD8hkUIP