Marc Márquez, intervenido satisfactoriamente del hombro derecho

El vigente campeón del Mundo de MotoGP, Marc Márquez, ha sido intervenido "satisfactoriamente" este miércoles del hombro derecho después de las molestias que arrastraba durante toda la temporada y la caída sufrida recientemente en el test celebrado en Jerez.

El catalán fue intervenido en el Hospital Universitari Dexeus del Grupo Quironsalud por los Doctores Xavier Mir, Victor Marlet y la Doctora Teresa Marlet, todos miembros de ICATME (Instituto Catalán de Traumatología y Medicina del Deporte).

"Tras notar molestias en su hombro derecho y después de la caída del pasado lunes en el test de Jerez, el piloto del equipo Repsol Honda ha tomado la decisión de operarse como medida preventiva tras consultarlo con sus doctores", explicaron desde su equipo Repsol Honda.

"La intervención ha sido similar a la realizada en el hombro izquierdo a finales de 2018, aunque de naturaleza menos intrusiva", añade la nota informativa sobre su operación. Marc Márquez recibirá el alta en las próximas 48 horas. Entonces iniciará en Cervera la recuperación y el entrenamiento invernal para preparar el test de Sepang.

Successful shoulder surgery for @marcmarquez93. He’ll be out of hospital soon and then the road to the Sepang Test begins. https://t.co/sWS7rT4D8K pic.twitter.com/eb6XX03SeW