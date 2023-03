Marc Márquez: "Estamos lejos de luchar por el podio"

El piloto de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) reconoció que están "lejos de luchar por el podio y las posiciones delanteras", por lo que advirtió que tienen "que seguir trabajando" para el inicio de temporada, mientras que su compañero, Joan Mir, se mostró "satisfecho" por el trabajo "duro" en pretemporada para iniciar un curso en el que deben ir "de menos a más".

"Ha sido una pretemporada en la que hemos probado muchas cosas, y al final no han funcionado como esperábamos. Siempre quieres más, aunque este último día es el que mejor me he sentido. Pero estamos lejos de luchar por el podio y las posiciones delanteras, así que tenemos que seguir trabajando", expresó Márquez en declaraciones publicadas por el propio equipo, tras la última jornada de los test de pretemporada en Portimao (Portugal).

El de Cervera terminó el segundo día de pruebas muy lejos de la Ducati del vigente campeón de MotoGP, Francesco Bagnaia, seguido de Johann Zarco (Prima Pramac Racing) y Fabio Quartararo (Yamaha) en el 'podio'. No obstante, el ocho veces campeón del mundo celebró haberse encontrado "muy bien" físicamente. "He hechos muchas vueltas, ha sido una pretemporada normal, una de las cosas más importantes para mí", agregó.

Por su parte, un "satisfecho" Joan Mir analizó que la Honda "es una moto que se puede adaptar" a su estilo de pilotaje. "Hemos trabajado muy duro y probado muchas cosas. Siempre me ha gustado llevar una moto agresiva, pero también suave, y esta moto quiere esas dos cosas", explicó.

"Defender estos colores no será fácil, porque la historia habla por sí sola, pero intentaremos dar el cien por cien de lo que tengamos. Tenemos que hacer una temporada de menos a más", concluyó sobre el bagaje de Repsol Honda en el Mundial.