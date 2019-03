Marc Márquez: "Cambiamos algunas cosas y no pude apretar en las frenadas como normalmente hago"

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) se mostró "muy contento" con su segunda plaza en el Gran Premio de Catar, primera carrera del Mundial de Motociclismo en la que fue superado "exactamente igual que el año pasado" por el italiano Andrea Dovizioso (Ducati), aunque admitió que cambiaron "algunas cosas" que le impidieron estar a su nivel habitual en las frenadas.

"Estoy muy contento por los 20 puntos, porque normalmente en este circuito sufrimos mucho y este fin de semana hemos trabajado mucho", celebró Márquez en declaraciones facilitadas por su equipo.

El catalán reconoció que todo había sido "exactamente igual que el año pasado". "He intentado apretar fuerte, pero en este circuito, cuando adelantas te vas largo y no puedes mantener la trazada. He intentado estar allí; quería mantener el ritmo y estar hasta el final", comentó.

"Hemos cambiado algunas cosas que han hecho que no pudiera apretar como normalmente lo hago en las frenadas, pero hemos acabado la carrera y sumado unos buenos puntos", sentenció el heptacampeón del mundo.