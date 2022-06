Los problemas logísticos obligan a cancelar los primeros libres del GP de Japón

La Federación Internacional de Motociclismo (FIM), la Asociación Internacional de Equipos (IRTA) y Dorna Sports, empresa organizadora del campeonato del mundo, han anunciado la cancelación de los primeros entrenamientos libres del viernes del Gran Premio de Japón, en el circuito Twin Ring Motegi.

Los problemas logísticos que plantea el hecho de que el Gran Premio de Japón se dispute de forma consecutiva con el Gran Premio de Aragón en España, así como a los posibles retrasos causados por el conflicto bélico en Ucrania y su efecto en el espacio aéreo, han inducido a tomar la decisión de no realizar las sesiones de entrenamientos de MotoGP, Moto2 y Moto3 el viernes por la mañana.

Some news ahead of our visit to the #JapaneseGP in September ????



Free practice Friday now starts in the afternoon with more information below ??#MotoGP | ??https://t.co/6rOsW3knzd