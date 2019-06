Los hermanos Espargaró, anfitriones en Granollers para la puesta de largo del Gran Premio

Los pilotos de MotoGP Aleix Espargaró (Aprilia) y Pol Espargaró (KTM) han ejercido este miércoles de anfitriones en la puesta de largo del Gran Premio de Catalunya, séptima cita del Mundial, en la Plaça de la Porxada de Granollers, localidad cercana al trazado y donde ambos hermanos crecieron antes de alcanzar el "sueño" de correr en casa y en la élite.

"Hay una motivación adicional en hacer esta presentación en Granollers, único pueblo, ciudad y espacio de todo el mundo que tiene a dos hermanos corriendo en MotoGP, de un nivel extraordinario. Es una suerte que hay que disfrutar", aseguró el presidente del Circuit de Barcelona-Catalunya, Vicenç Aguilera.

"Hemos querido hacer un acto abierto, porque el circuito representa a toda Catalunya, y teníamos pendiente hacer este encuentro hace cien o doscientos años. Tenemos un pie en Montmeló, otro en Granollers y otro en Parets, y es un placer estar aquí disfrutando con todos vosotros", comentó Aguilera.

Los hermanos Aleix y Pol Espargaró fueron aclamados por más de un centenar de personas que les demostraron que, más que nadie, correrán en casa. Pero también estuvieron presentes Àlex Rins (Suzuki), el piloto de Moto2 Xavi Vierge (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) y los pilotos de Moto3 Albert Arenas (KTM), Alonso López y Sergio García Dols (Estrella Galicia 0,0).

"Es una pasada presentar el GP aquí, en la Plaça de la Porxada, que nos ha visto crecer a Pol y a mí y ahora estamos cumpliendo nuestro sueño, correr en MotoGP el GP de Catalunya", se sinceró Aleix Espargaró antes de asegurar, de cara a la cita del fin de semana, que intentará ser de nuevo el mejor de las Aprilia.

"No queda otra que luchar y dar el máximo en cada carrera, aquí habrá tres Aprilia y me toca ir a tope para ser la primera y a ver si conseguimos hacer rendir a la moto", auguró el piloto catalán, que en las pruebas de Catar y de Argentina finalizó entre los diez mejores.

"Es de aplaudir el trabajo que hace con la KTM, parece que sólo mejora a suya y no es así, es igual que el resto. Aprilia intenta perseguir a KTM y no hay manera, hay que aplaudir su trabajo y lo ha hecho Pol. Aunque me toca perseguirle y no me gusta mucho", afirmó sobre su hermano Pol.

Precisamente, el pequeño de la saga también quiso alabar la labor de Aleix. "Estamos todo el día juntos. Nuestro trabajo se puede disfrutar mucho pero también sufrirlo nos hemos tenido que esforzar mucho. Nosotros en KTM vamos tirando adelante y Aprilia sigue trabajando, no creo que haya nadie que entrene como él, y se merece estar donde estoy yo", aportó.

Con la sexta posición en Le Mans (Francia), o la novena en la última carrera en Mugello (Italia), Pol Espargaró está llevando arriba a una KTM que mejora gracias a él. "Es complicado, es una moto un poco complicada y tengo la suerte de haber empezado este proyecto desde hace dos años y medio, cuando la moto no tenía ni un tornillo. La hemos hecho crecer, pero es una moto difícil que cuesta de pilotar, te tienes que llevar bien con ella y ahora lo estoy haciendo bien y me he adaptado a ella", celebró.

"Aquí será una carrera muy complicada para nosotros, porque nos cuesta bastante este circuito, pero lo daré todo para intentar haceros disfrutar y espero que cada día sea mejor la KTM", señaló Pol de cara a este Gran Premio en tierras catalanas.

Reconoció que para él y para Aleix es "muy especial" dar el pistoletazo de salida. "Hacer esta presentación aquí, donde celebramos el título de Moto2... La moto comienza a estar mejor, el año pasado luchábamos con Aprilia para atraparles pero este años con algunos cambios de motor y de chasis llegamos a Le Mans y quedamos sextos, a pocos segundo de los primeros", dijo.

Por su parte, el director general de Dorna, Manel Arroyo, indicó que la empresa organizadora del Mundial está encantada de estar en Catalunya. "Para Dorna es un placer estar aquí en el Gran Premio de casa, estamos en Sant Just Desvern pero somos más de 300 personas trabajando por el mundo. Es el evento más grande que tenemos con el nombre del país, y emitiremos la señal del GP de Catalunya en todo el mundo", concluyó.