Lorenzo: "Disponemos de mucho más potencial y podemos ser más fuertes sin mala suerte"

El piloto español de MotoGP Jorge Lorenzo (Repsol Honda) recalcó haber sacado "muchas cosas positivas" pese a haber terminado en la decimotercera posición del Gran Premio de Catar, en el que estuvo "muy limitado" por la caída del sábado, y aseguró que si no tiene "mala suerte" disponen de "mucho más potencial".

"Hay muchas cosas positivas de hoy, a pesar de que nuestra posición final no es la que esperábamos conseguir. Estaba muy limitado por mi caída de ayer; fue un golpe muy duro, especialmente en la espalda, y eso me ha limitado", señaló Lorenzo en declaraciones facilitadas por su equipo.

Todo esto provocó que el balear fuese "más lento" que cuando comenzó "el fin de semana". He tenido algunos problemas en las primeras vueltas y he perdido tres o cuatro segundos. Sin duda, disponemos de mucho más potencial y si no tenemos mala suerte, podemos ser más fuertes", subrayó.