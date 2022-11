Kaito Toba y Jaume Masiá se lían a golpes al término de los libres de Moto3

Los últimos instantes de la sesión no estuvieron exentos de cierta polémica al sufrir una caída el japonés Kaito Toba (KTM), al tocarle la KTM del español Jaume Masiá.

Entonces le recriminó su comportamiento con una "colleja" en el casco que el español devolvió de inmediato en forma de "manotazo". Un comportamiento y situación que inmediatamente anunció Dirección de Carrera que iba a investigar.

El japonés Ryusei Yamanaka (KTM) sorprendió a todos sus rivales al ascender hasta la primera posición en la tabla de entrenamientos libres para el Gran Premio de la Comunidad Valenciana de Moto3 en el circuito "Ricardo Tormo" de Cheste.

Yamanaka logró una vuelta rápida de 1:38.482 con la que superó en 55 milésimas de segundo el registro del español Iván Ortolá (KTM), otro de los no habituales en esas lides al frente de la clasificación.

