Jorge Martín se lleva el sprint; Márquez naufraga en su circuito fetiche y acaba undécimo

El español Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP23) sumó su segundo triunfo de la temporada en una carrera sprint al vencer la del Gran Premio de Alemania de MotoGP en el circuito de Sachsenring, en el que el español Marc Márquez (Honda RC 213 V) no pudo sumar puntos al acabar undécimo. A Jorge Martín le acompañaron en el podio el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP23), líder del mundial de MotoGP, y el australiano Jack Miller (KTM RC 16).

