Jorge Martín se lleva la sprint en Catar y mete presión a Bagnaia

El piloto español Jorge Martín (Ducati) ganó este sábado la carrera Sprint de la categoría de MotoGP en el Gran Premio de Catar, decimonovena y penúltima cita del Mundial de motociclismo, metiendo presión al italiano Francesco Bagnaia (Ducati) en su estrecha lucha por el título.

