Jorge Martín gana la carrera sprint y asalta el liderato del Mundial

El español Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP23) hizo 'pleno' en el circuito de Mandalika al conseguir la victoria en la carrera 'sprint' del Gran Premio de Indonesia de MotoGP y convertirse con ello en el nuevo líder del Mundial.

La victoria de Martín, unida a la octava posición del italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP23), que sólo pudo ser decimotercero en la clasificación oficial, colocaron en 'bandeja' la posibilidad de que el madrileño se convirtiese en líder del campeonato y no desaprovechó la oportunidad con una laboriosa victoria partiendo desde el sexto puesto.

Luca Marini, Arón Canet y Diogo Moreira firman las poles en Mandalika El italiano consiguió la primera pole de su carrera en MotoGP. En Moto2 Pedro Acosta saldrá cuarto. En Moto3 el brasileño Moreira partirá por delante de Masià, líder del Mundial. 14 oct 2023 - 10:48

CHANGE at the top of the standings! ??@88jorgemartin leads the #MotoGP World Championship for the first time in his career ??#IndonesianGP ???? pic.twitter.com/McNEEmLHbM — MotoGP™?? (@MotoGP) October 14, 2023

Junto a Jorge Martín en el podio de la carrera 'sprint' acabaron los italianos Luca Marini y Marco Bezzecchi, con sendas Ducati Desmosedici GP22, compañeros en el equipo VR46 de Valentino Rossi cuyo director deportivo es el español Pablo Nieto y que en 2024, según anunciaron en Mandalika, contará con un nuevo patrocinador oficial, la petrolera indonesia Pertamina.

Marini no falló en la salida y llegó líder a la primera curva del trazado, pero Maverick Viñales (Aprilia RS-GP) preparó muy bien esa primera parte del trazado y enseguida superó al italiano para comandar la carrera, mientras Jorge Martín y Marc Márquez (Honda RC 213 V) recuperaban posiciones desde la formación de salida, aunque el de Honda se fue por los suelos antes de completar la primera vuelta, en la curva once, cuando había adelantado a Aleix Espargaró.

?? LIGHTS OUT IN LOMBOK ??



Maverick gets the better of @Luca_Marini_97 into Turn 2! Bagnaia is 12th! ??#IndonesianGP ???? pic.twitter.com/4guKCFlX3f — MotoGP™?? (@MotoGP) October 14, 2023

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Poco a poco Maverick Viñales se fue distanciando de sus rivales, mientras que Jorge Martín metió la suficiente presión al italiano Luca Marini, que aunque autor de la 'pole position', todavía no se encontraba en plenitud de facultades físicas tras su reciente lesión de clavícula. Así fue como en la quinta vuelta Martín superó de manera 'inmisericorde' a Luca Marini y comenzó la 'caza' de Maverick Viñales, aunque por entonces el de Aprilia contaba con más de nueve décimas de segundo de ventaja y el grupo principal se había cortado con cinco pilotos por delante.

Y fue en la novena vuelta cuando Jorge Martín volvió a ver la oportunidad de acceder al liderato al meterse por el interior de la curva diez a Maverick Viñales, al que superó claramente para marcharse nuevamente en solitario camino de su sexta victoria en una carrera "sprint". Por detrás, Maverick Viñales se 'desinfló' poco a poco y una vuelta más tarde, en el mismo punto, se vio adelantado por Luca Marini y, en el último giro, le dejó fuera del podio el compañero de éste, Marco Bezzecchi.

Four #TissotSprint victories on the bounce for @88jorgemartin! ??



A double @VR46RacingTeam podium with only two properly functioning collarbones between their two riders! ????#IndonesianGP ???? pic.twitter.com/vt1ksB94rZ — MotoGP™?? (@MotoGP) October 14, 2023

Es de destacar que tanto Luca Marini como Marco Bezzecchi llegaron a Indonesia convalencientes de una lesión de clavícula, en el caso del segundo intervenido quirúrgicamente hace apenas seis días. El anterior líder del mundial, 'Pecco' Bagnaia, se tuvo que conformar con la octava posición, sin poder superar a su propio compañero de equipo, Enea Bastianini, que antes ya le había dejado fuera de la segunda clasificación de entrenamientos.