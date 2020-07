Jorge Martín firma la única pole española en Jerez

El piloto español Jorge Martín (Kalex) ha conseguido la 'pole' de Moto2 en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto, con un tiempo de 1:41.384, mientras que Tatsuki Suzuki (Honda) fue el más rápido este sábado en la categoría pequeña.

Martín, que se ha hecho con su primera 'pole' en la categoría de Moto2, saldrá desde la primera posición de la parrilla por delante del también español Jorge Navarro (Speed Up) y del británico Sam Lowes (Kalex), que le acompañarán en primera línea.

Gracias a un gran ritmo inicial, el madrileño del Red Bull KTM Ajo se puso en cabeza y se mostró muy competitivo, más que nunca desde que subió a Moto2 en 2019, en un sábado. Dejó en 181 milésimas a Navarro, y ya a tres décimas a Lowes.

La segunda línea de la parrilla la integran Luca Marini y Marco Bezzecchi, los dos pupilos de Valentino Rossi en el SKY Racing Team VR46, junto a un Aron Canet (Speed Up) que saldrá desde la sexta posición.

En cambio, al 'pole man' del pasado Gran Premio de Catar, el primero de este Mundial 2020, no le fue bien, pues Joe Roberts (Kalex) saldrá decimosexto. Tampoco fue rápido el ganador en Losail, un Tetsuta Nagashima (Kalex) que saldrá octavo, por delante de un Xavi Vierge (Kalex) que se metió en la lucha desde la Q1.

Clasificación oficial de entrenamientos para el Gran Premio de España de Moto2:

1. Jorge Martín (ESP/Kalex) 1:41.384

2. Jorge Navarro (ESP/Speed Up) 1:41.565

3. Sam Lowes (GBR/Estrella Galicia 0,0 Kalex) 1:41.684

4. Luca Marini (ITA/Kalex) 1:41.707

5. Marco Bezzecchi (ITA/Kalex) 1:41.722

6. Arón Canet (ESP/Speed Up) 1:41.850

7. Marcel Schrotter (GER/Kalex) 1:41.869

8. Tetsuta Nagashima (JPN/Kalex) 1:41.889

9. Xavier Vierge (ESP/Kalex) 1:41.979

10. Lorenzo Baldasarri (ITA/Kalex) 1:42.010

11. Enea Bastianini (ITA/Kalex) 1:42.082

12. Remy Gardner (AUS/Kalex) 1:42.162

13. Edgar Ppons (ESP/Kalex) 1:42.299

14. Héctor Garzó (ESP/Kalex) 1:42.364

15. Hafizh Syahrin (MAL/Speed Up) 1:42.405

16. Joe Roberts (USA/Kalex) 1:42.421

17. Jake Dixon (GBR/Kalex) 1:42.520

18. Fabio di Giannantonio (ITA/Speed Up) 1:43.118