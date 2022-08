Johann Zarco lidera los libres de MotoGP en Austria

El piloto francés Johann Zarco (Ducati) en MotoGP, el tailandés Somkiat Chantra (Kalex) en Moto2 y el italiano Dennis Foggia (Honda) fueron los más rápidos del viernes tras las dos primeras sesiones de entrenamientos libres del Gran Premio de Austria, que se disputa en el Red Bull Ring.

So... the Ducatis like the new chicane then ??#AustrianGP ???? pic.twitter.com/eUYQUcJO0u — MotoGP™?? (@MotoGP) August 19, 2022

El trazado de Spielberg, que acoge la decimotercera prueba del Mundial de motociclismo, recibió a los pilotos en una jornada de tiempo apacible y donde, en la categoría reina de MotoGP, las Ducati celebraron las modificaciones hechas en pista.

La nueva variante en la subida tras la recta de meta apuntaba a que beneficiaría a las 'Desmosedici', y así fue. Zarco fue el más rápido con un tiempo de 1:29.837, por delante de Jack Miller y Jorge Martín, también de Ducati.

La primera moto de otra fábrica fue la Yamaha del líder Fabio Quartararo, que al final de la FP2 logró encontrar un buen ritmo para finalizar a 40 milésimas de Zarco, en una jornada de tiempos muy igualados, con Miller y Martín a 24 y 29 milésimas del mejor crono marcado por el galo.

Y del quinto al octavo puesto, más Ducatis. Las de Francesco Bagnaia, Luca Marini, Marco Bezzecchi y Enea Bastianini. Dominio brutal de las motos italianas en este arranque de Gran Premio en el que Maverick Viñales (Aprilia) y Brad Binder (KTM) cerraron el 'Top 10'.

Por su parte, Aleix Espargaró (Aprilia) fue undécimo, a 310 milésimas de Zarco y con un ritmo que fue de menos a más, estando todavía dolorido de la lesión sufrida en el talón derecho y que le mermó en Silverstone. Aún así, el catalán es segundo en el Mundial a 22 puntos de Quartararo.

Buena lucha en Moto2 y Moto3

La apertura en Moto2 fue para el piloto tailandés Somkiat Chantra, con un tiempo de 1:34.353 con el que superó a su compañero de equipo Ai Ogura, dejando el mejor resultado posible para el Idemitsu Honda Team Asia. El tercer mejor crono de la jornada fue para el español Augusto Fernández (Kalex), líder de la categoría.

What a way to end today's free practice ??



It's a @honda_team_asia 1-2 after some very impressive laps ??#AustrianGP ???? pic.twitter.com/XX7cgFR3ct — MotoGP™?? (@MotoGP) August 19, 2022

Tras asaltar el liderato de Moto2 en Silverstone, el español defiende su reciente corona y, de momento, abre bien esa defensa ante Ogura, que no obstante se mostró también muy fuerte en estos dos primeros libres. Arón Canet (Kalex), cuarto en el Mundial, fue el vigésimo mejor piloto este viernes y deberá mejorar mucho, mientras que Alonso López, por contra, arrancó fuerte con el quinto mejor tiempo.

En la categoría pequeña de Moto3 el mejor fue el italiano Dennis Foggia, que sigue mostrándose fuerte como en las anteriores citas. Con un crono de 1:41.774, superó al turco Oncu (KTM) y al británico McPhee (Husqvarna).

Los españoles estuvieron discretos, con Jaume Masià (KTM) noveno y David Muñoz (KTM) décimo. El líder, Sergio García Dols (GasGas) fue decimotercero a 477 milésimas de Foggia y su compañero Izan Guevara (GasHas), segundo en la general, quedó justo por delante de García Dols.