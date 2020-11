Joan Mir se impone en Cheste y podría proclamarse campeón del mundo en la próxima carrera

El español Joan Mir (Suzuki GSX RR) se dispara hacia el título mundial al conseguir su primera victoria en el mundial de MotoGP tras ganar el Gran Premio de Europa de la categoría en el circuito "Ricardo Tormo" de Cheste, en un nuevo pleno, el tercero de la temporada, de pilotos españoles en la categoría reina del mundial de motociclismo.

Mir esperó el momento en el que su compañero de equipo, Alex Rins, hasta ese instante primero, dio la impresión de que le dejaba pasar para estudiarlo, sin saber que el joven mallorquín tenía mucho mejor ritmo y desde ese instante lo cambió para irse hacia su primera victoria en MotoGP, que además le permite ser más líder.

Ya antes de darse la salida de la carrera hubo quien perdió posiciones en la formación, como fue el caso del español Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), a quien Dirección de Carrera sancionó con la pérdida de tres posiciones en la misma por no obedecer a las banderas azules que le mostraron a la salida de la calle de talleres durante la segunda clasificación.

Pol Espargaró no falló en el momento de la salida a pesar de los intentos de Alex Rins (Suzuki GSX RR) por intentarlo superar, pero un par de caballitos -levantada de la rueda delantera- le impidieron conseguirlo y apenas un par de curvas más tardes la carrera ya perdía a dos de sus protagonistas, el propio Aleix Espargaró y el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), uno de los aspirantes al título mundial, quien de esta forma prácticamente dice adiós a sus opciones al campeonato.

