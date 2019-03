Jaume Masiá suma su primera victoria

El piloto español Jaume Masià (KTM) ha conseguido su primera victoria en el Mundial de motociclismo al imponerse este domingo en una apretada carrera de Moto3 en el Gran Premio de Argentina por delante del sudafricano Darryn Binder (KTM) y del italiano Tony Arbolino (Honda), y asciende a la tercera posición de la general.

De esta manera, el valenciano, que logró la pole el sábado y que sufrió una caída en el 'warm up', se convierte en el ganador número 44 de la historia del motociclismo español, que ya suma 602 triunfos en el campeonato. Ahora, es tercero en la clasificación del Mundial con 25 puntos, seis por debajo del líder y ganador en Catar, el japonés Kaito Toba (Honda), y a cuatro del segundo, el italiano Lorenzo Dalla (Honda).

La jornada en la categoría pequeña en Termas de Río Hondo comenzaba con un incidente en el 'warm up' entre los valencianos Masià y Sergio García (Estrella Galicia 0,0); el segundo perdió el control de su moto en la curva 11 y el 'poleman' del sábado no pudo evitarle, en una acción que terminó con bandera roja y con García camino del hospital para ser examinado, donde fue declarado 'no apto' por un traumatismo craneoencefálico.

Sí estuvo en la salida Masià, que se fue al verde una vez apagados los semáforos y fue superado por Arón Canet (KTM), que se puso en cabeza seguido por el italiano Niccolò Antonelli (Honda), que partía quinto y también sobrepasó al de Algemesí.

Masià, a falta de 17 vueltas, recuperó de manera breve la posición de privilegio, aunque el grupo delantero y el perseguidor, muy pegados y que sumaban entre ambos unos 15 pilotos, no permitían que nadie se escapase. Los líderes se iban sucediendo, con Arbolino, el argentino Gabriel Rodrigo (Honda), el británico John McPhee (Honda) o Binder entre ellos.

El ritmo se ralentizaba a la espera de las últimas vueltas, donde se decidiría todo. A falta de nueve, Alonso López (Estrella Galicia 0,0) se quedaba fuera de carrera tras un toque por detrás de McPhee, que también se despedía; el incidente cortaba el grupo, justo unas vueltas antes de que se fuese al suelo Vicente Pérez (KTM).

Con seis giros por delante, la cabeza iba cambiando de dueño con 16 pilotos luchando por el podio y esperando errores; en uno de ellos, Dalla Porta abandonó la primera plaza al comienzo de la última vuelta, y Rodrigo y Masià se posicionaron para pelear por el triunfo. El valenciano, en un último arreón, fue el primero en ver la bandera a cuadros y el argentino se veía privado de la gloria del podio en casa.

En cuanto al resto de españoles, Marcos Ramírez (Honda) fue noveno, Canet terminó duodécimo, Raúl Fernández (KTM) concluyó decimoquinto y Aleix Viu (KTM), decimonoveno.