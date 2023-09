Jaume Masiá se impone en India e iguala a Holgado en la clasificación del Mundial

El español Jaume Masiá (Honda) logró una "magistral" victoria, la segunda de la temporada después de la de Países Bajos, al vencer en solitario y con gran autoridad el Gran Premio de la India de Moto3, disputado en el circuito "Buddh International".



La victoria de Masiá, por delante de los japoneses Kaito Toba (Honda) y Ayumu Sasaki (Husqvarna), le permite acceder al liderato del campeonato, en el que iguala al frente de la tabla de puntos con Daniel Holgado (174 puntos), uno más que el japonés Sasaki.



Las fuertes condiciones atmosféricas del fin de semana propiciaron que la dirección del campeonato decidiese reducir la distancia de carrera en todas las categorías, quitando una vuelta tanto en Moto3 como en Moto2 y hasta tres vueltas en MotoGP, por lo que los pilotos de la más pequeña de las categorías debían completar un total de 16 giros.

