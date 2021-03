Jaume Masià se adjudica en Moto3 la primera prueba del Mundial de motociclismo

El piloto español Jaume Masià (KTM) se ha adjudicado la primera victoria del Mundial de Moto3 y se ha convertido en el primer líder del curso en la categoría después de imponerse este domingo en el Gran Premio de Catar, liderando el doblete del Red Bull KTM Ajo junto a su compatriota Pedro Acosta (KTM), que ha debutado en el campeonato con un excelente segundo puesto.

