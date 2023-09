Jake Dixon logra su primera pole de la temporada; Pedro Acosta, noveno

El británico Jake Dixon (Kalex) consiguió la primera "pole position" de la temporada y la tercera de su carrera deportiva al ser el más rápido en la clasificación oficial para el Gran Premio de Cataluña de Moto2 en el circuito de Barcelona/Cataluña.

Dixon, con 1:44.089, fue el más rápido de la categoría y sumó la tercera "pole position" de su carrera deportiva, tras las obtenidas en Indonesia y Países Bajos la pasada temporada. El líder del mundial, el español Pedro "Tiburón" Acosta (Kalex), consiguió mejorar una actuación que iba para mediocre, al acabar con el noveno mejor tiempo y poniendo en un brete a su rival más directo por el campeonato, el italiano Tony Arbolino (Kalex), que fue vigésimo.

