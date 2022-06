Jake Dixon bate a Albert Arenas por 11 milésimas

En Moto2, el británico Jake Dixon (Kalex) se ha llevado la pole, segunda del año, después de doblegar en el último instante a su compañero de equipo en el Inde GasGas Aspar Team, el español Albert Arenas (Kalex), que volvió a asegurarse una segunda plaza de salida desde la que ya partió hace una semana en Alemania. El también británico Sam Lowes (Kalex), 'poleman' en Sachsenring, completará la primera fila de la parrilla.

A tremendous @AsparTeam 1-2 and a British 1-3 in Assen ??



This is how #Moto2 Qualifying ended ??#DutchGP ???? pic.twitter.com/fxB75nEQdE