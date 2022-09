Izan Guevara pone rumbo al título tras ganar también en Japón

El español Izan Guevara (GasGas) ha conseguido la quinta victoria de la temporada y segunda consecutiva al vencer el Gran Premio de Japón de Moto3 que se ha disputado en el circuito 'Twin Ring' de Motegi, que le permite ampliar la ventaja en la provisional del mundial hasta los 45 puntos de ventaja sobre su propio compañero de equipo, Sergio García (GasGas), que fue cuarto.

A Izan Guevara le acompañaron en el podio el italiano Dennis Foggia (Honda), tercero del mundial a 63 puntos del español, y el japonés Ayumu Sasaki (Husqvarna), que es cuarto del campeonato pero ya a 80 puntos del piloto de GasGas.

@IzanGuevara28 extends his championship lead on @garciadols11



But whatever happens in Thailand, the title fight will remain open AT LEAST until Phillip Island