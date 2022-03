Un intratable Foggia no da opción en Mandalika

El italiano Dennis Foggia (Honda) consiguió una sólida y contundente victoria, la primera del año, en el Gran Premio de Indonesia de Moto3 en el circuito Mandalika de la isla de Lombok, por delante de los españoles Izan Guevara (GasGas) y Carlos Tatay (CFMoto). Foggia es el nuevo líder del mundial con 34 puntos, uno más que el español Sergio García Dols y con el también español Izan Guevara tercero con 28 puntos.

All the big names are there at the top! ??@dennisfoggia71 leads by one point after round two! ??#Moto3 | #IndonesianGP ???? pic.twitter.com/43C8HyNSO1