Holgado, más líder tras una victoria de photo finish

El español Daniel Holgado (KTM) sumó su tercera victoria de la temporada al vencer el Gran Premio de Italia de Moto3 que se disputó en el circuito de Mugello y que le hace más líder en la provisional del campeonato. Holgado sorprendió por 51 milésimas de segundo sobre la misma línea de llegada al turco Deniz Öncü (KTM), con el japonés Ayumu Sasaki (Husqvarna) en la tercera posición.

Daniel Holgado suma 109 puntos, 35 puntos más que su inmediato perseguidor, Jaume Masiá (Honda), que acabó quinto, con Iván Ortolá (KTM), que fue undécimo, en la tercera posición con 68 puntos.

Nada menos que ocho pilotos fueron sancionados durante los entrenamientos con salir desde las últimas posiciones de la formación de salida y, además, cumplir con una 'vuelta larga' cuando les avisase dirección de Carrera. La lista de los sancionados la formaron los españoles Iván Ortolá, Vicente Pérez, David Salvador y Xavier Artigas, los italianos Luca Lunetta y Stefano Nepa, el brasileño Diogo Moreira y el australiano Joel Kelso.

Todos ellos, al parecer, se pusieron de acuerdo para formar un grupo desde atrás para remontar lo más rápidamente posible, además de hacer a la vez la 'vuelta larga' en una clara estrategia de equipo. Pero antes de apagarse el semáforo se produjo la primera sorpresa al quedarse parada la moto del italiano Romano Fenati, que tuvo que salir de la formación para comenzar la carrera desde la calle de talleres si conseguía arrancar la moto.

Al apagarse el semáforo el más rápido en la salida fue el líder del mundial, el español Daniel Holgado (KTM), por delante del turco Deniz Öncü (KTM) y el japonés Ayumu Sasaki (Husqvarna), en tanto que uno de los sancionados, Diogo Moreira, pasó decimocuarto en el primer parcial, duodécimo en el segundo y décimo en el tercero y último, protagonizando una remontada épica.

Justo al cumplirse el primer giro dirección de Carrera mandó el mensaje a todos los pilotos sancionados de que podían cumplir con la segunda sanción, la 'vuelta larga', en los siguientes tres giros, pero Xavier Artigas sería uno de los que no podría cumplirla al irse por los suelos en la segunda vuelta junto al italiano Filippo Farioli.

Öncü recuperó rápido la primera posición, pero tras su estela, sin despegarse y con constantes alternancias en el liderato, estaban también Ayumu Sasaki, Jaume Masiá, Daniel Holgado, Taiyo Furusato, David Alonso, Tatsuki Suzuki, Riccardo Rossi y Diogo Moreira, que en la tercera vuelta cumplió con la 'vuelta larga' y apenas perdió dos posiciones, de la décima a la duodécima posición.

De los ocho pilotos de cabeza tres se quedaron descolgados, a modo de cabeza de puente respecto a sus perseguidores y ese trío lo formaron Rossi, Suzuki y Furusato, con Moreira tirando por detrás para alcanzarlos en el grupo perseguidor. A pesar de los 'rifirrafes' entre Sasaki y Öncü ninguno de los dos pudo romper el quinteto de cabeza, que contaba ya con más de cinco segundos sobre sus perseguidores en la novena vuelta, en la que Vicente Pérez (KTM), otro de los sancionados, acababa por los suelos.

Nada estaba decidido, el quinteto no cedía un milímetro y todo hizo presagiar una última vuelta de infarto, como así fue. Los adelantamientos en la última vuelta fueron realmente al límite, con toques de carenado entre casi todos ellos y buscando el más mínimo resquicio para superar al rival, pero con Deniz Öncü tirando como un 'poseso' para intentar una ventaja tranquilizadora.

Öncü entró en la recta de meta con cierta ventaja y pareció dirigirse hacia su primera victoria mundialista, pero Daniel Holgado había medido muy bien las distancias y en el último instante se salió de su rebufo para vencerlo por apenas 51 milésimas de segundo, con Ayumu Sasaki a cinco milésimas del piloto turco, tercero.

David Alonso ocupó la cuarta plaza, por delante de Jaume Masiá, con Diogo Moreira séptimo, Iván Ortolá en la undécima plaza, José Antonio Rueda (KTM), decimocuarto, David Salvador (KTM), decimoctavo, y Ana Carrasco (KTM), vigésimo segunda y última.