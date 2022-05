Di Giannantonio da la campanada y lidera el triplete italiano en parrilla

El piloto italiano Fabio Di Giannantonio (Ducati) ha firmado la pole para la carrera de MotoGP del Gran Premio de Italia, octava cita del Mundial de motociclismo, por delante de sus compatriotas Marco Bezzecchi (Ducati) y de Luca Marini (Ducati), mientras que el español Aleix Espargaró (Aprilia) comenzará séptimo, justo por detrás del líder del campeonato, el francés Fabio Quartararo (Yamaha).

En una espectacular sesión de calificación, 'Diggia' logró su pase para la tanda definitiva en la Q1 y estableció, con el crono ya a cero, un tiempo de 1:46.156 que le valió para lograr su primera pole en la categoría reina, la sexta de un piloto distinto esta temporada.

Además, la del 'rookie' romano supone la primera posición de salida de una Ducati en MotoGP desde que lo lograra Andrea Iannone en 2015. Con ello, tres motos satélites ocuparán las plazas de la primera fila de salida.

