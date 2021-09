Foggia reina en Moto3 y García Dols anula el error de Acosta

El piloto italiano Dennis Foggia (Honda) se ha impuesto este domingo en la carrera de Moto3 del Gran Premio de Aragón, una prueba en la que el líder del Mundial, el español Pedro Acosta (KTM), sumó su primer cero del año por una caída a falta de cuatro vueltas, pero que salvó la papeleta después de que su gran rival, Sergio García Dols (Gas Gas), también se fuese al suelo en el giro final.

Un error del murciano, que se fue al suelo en el tramo final, parecía servir en bandeja una jornada de oro para el valenciano. Sin embargo, el de Burriana arriesgó demasiado cuando rodaba tercero y también se cayó en el giro final, desperdiciando la oportunidad de recortar una gran renta de puntos en el Mundial; fue finalmente decimoctavo, fuera de los puntos.

?? @dennisfoggia71 denies @Denizoncu53 as title challengers fluff their lines! @37_pedroacosta and @garciadols11 both fail to score after late drama! ?? #Moto3 | #AragonGP ?? pic.twitter.com/39YQvorhf0

"Me han dicho hoy que compre lotería", señaló Acosta a DAZN tras la carrera. "Ha sido una sensación agridulce, he tenido que pedir perdón a todo el equipo porque el error ha sido completamente mío", continuó.

Acosta, a pesar de su cero, defiende con solvencia su ventaja al frente del campeonato con 201 puntos, 46 más que García Dols (155) y 58 sobre Foggia (143), que comandó un podio que completaron el turco Deniz Öncü (KTM) y el japonés Ayumu Sasaki (KTM).

Un nutrido grupo de nueve pilotos, entre los que se encontraban Acosta y García Dols -que arrancaron noveno y cuarto, respectivamente-, abrió hueco sobre el resto de participantes superadas las primeras vueltas. A ellos se unió, antes del ecuador, Xavi Artigas (Honda), que también se mantuvo con opciones hasta el final.

Todo cambió a falta de cuatro vueltas, cuando el líder del Mundial perdió el control de su moto y se llevó por delante a Artigas; trató de arrancar de nuevo su máquina, pero no pudo continuar. El 'cero' del de Mazarrón dio alas a García Dols, que abría de nuevo la lucha por el campeonato.

No change between the top two but @dennisfoggia71 closes in! ??



Five races remain to decide the lightweight class champion! ??#Moto3 | #AragonGP ?? pic.twitter.com/Y0FzoIevnS