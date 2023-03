Espargaró, Arbolino y Sasaki se reparten los mejores tiempos en la primera jornada en Argentina

El español Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), el italiano Tony Arbolino (Kalex) y el japonés Ayumu Sasaki (Husqvarna) se repartieron los mejores tiempos de sus respectivas categorías al término de la primera jornada de entrenamientos para el Gran Premio de Argentina de motociclismo que se disputa este fin de semana en el circuito de Termas de Río Hondo.

