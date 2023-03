Dani Holgado se estrena en Portimao con una exhibición

El piloto español Dani Holgado (KTM) ha conquistado este domingo la victoria en la carrera de Moto3 del Gran Premio de Portugal, primera cita del Mundial de motociclismo, para convertirse en el primer líder de la cilindrada pequeña, liderando un podio en el que le acompañaron el también español David Muñoz (KTM) y el brasileño Diogo Moreira (KTM).

El de Sant Vicent del Raspeig, de 17 años, dominó casi sin oposición la prueba en el Autódromo Internacional do Algarve para conseguir el primer triunfo de su vida en el campeonato y convertirse en el 54º piloto de la historia de España en ganar un Gran Premio.

