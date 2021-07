Cancelado el Gran Premio de Tailandia 2021

El Gran Premio de Tailandia de 2021 del Mundial de motociclismo ha sido cancelado debido a la situación de pandemia por coronavirus y las restricciones sanitarias derivadas, por lo que Dorna Sports busca ahora un nuevo escenario para completar el campeonato.

"La FIM, la IRTA y Dorna Sports lamentan anunciar la cancelación del Gran Premio de Tailandia 2021, que iba a celebrarse en el Circuito Internacional de Chang del 15 al 17 de octubre", apuntaron en un comunicado.

Pese a los esfuerzos de las partes implicadas, la pandemia de la COVID-19 y las consiguientes restricciones sanitarias han hecho que no haya sido posible confirmar la viabilidad del evento, que se queda fuera del calendario de 2021.

We're sorry to announce that we will not be racing at the #ThaiGP ???? this year



A tough decision but we cannot wait to see the Thai fans again in 2022 ??



A replacement event is under consideration ??#MotoGP | ??https://t.co/PRtYVzsMTg