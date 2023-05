Bagnaia le roba 'in extremis' la 'pole' a Marc Márquez por 58 milésimas

El piloto italiano Francesco Bagnaia (Ducati) se ha hecho este sábado con la pole para las carreras del Gran Premio de Francia, quinta cita del Mundial de motociclismo, desbancando en el último momento al español Marc Márquez (Repsol Honda), que regresaba tras lesión, de la posición de privilegio.

Con su decimotercera pole en la categoría reina, segunda del año y vigésima en el Campeonato del Mundo, 'Pecco' se garantizó comandar una primera línea de parrilla en la que le acompañarán el de Cervera y el italiano Luca Marini (Ducati), que tuvo que pasar por la Q1.

Mientras, Jorge Martín (Ducati) y Maverick Viñales (Aprilia), quinto y sexto respectivamente, integrarán la segunda fila junto al australiano Jack Miller (KTM). Álex Márquez (Ducati) saldrá octavo, Aleix Espargaró (Aprilia) undécimo y Augusto Fernández (KTM), duodécimo.

