Brad Binder gana en MotoGP; Quartararo queda séptimo

El sudafricano Brad Binder le dio al fabricante austríaco KTM su primera victoria en condiciones de seco al vencer con autoridad el Gran Premio de la República Checa de MotoGP en el circuito de Brno y como debutante en su tercera carrera en la categoría.

Binder, primer sudafricano en la historia del motociclismo que gana en la categoría reina, venció con autoridad mientras que el líder del mundial, el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), sucumbió a los problemas técnicos que sufrió durante la carrera con el rendimiento de los neumáticos y se tuvo que conformar con una más que discreta séptima posición y con Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1), decimocuarto, muy lejos de las posiciones de cabeza.

El francés Johann Zarco (Ducati Desmosedici GP19) no acertó en la salida, cuando se vio superado por los dos pilotos de Yamaha, Franco Morbidelli y Fabio Quartararo, además de por el primer piloto de la Aprilia RS-GP, el español Aleix Espargaró, con su hermano Pol Espargaró (KTM RC 16) justo por detrás.

Los cambios en esos primeros momentos fueron constantes, con Franco Morbidelli intentando tirar y escaparse al conseguir más de un segundo en la primera vuelta, pero tras él estaban Aleix Espargaró, Fabio Quartararo, que tuvo un fuerte susto que pudo controlar, y Pol Espargaró, tras cuya estela se puso en la segunda vuelta el también español Alex Rins (Suzuki GSX RR), que se reservó durante los últimos entrenamientos libres para dar descanso a su maltrecho hombro derecho.

South Africa have a superstar on their hands! ����@BradBinder_41 becomes their first premier class winner and the first by a rookie since @marcmarquez93 in 2013! ��#Bradical | #CzechGP ���� pic.twitter.com/a8Jf850uLl