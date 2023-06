Bezzecchi conquista la pole con récord en Assen, con Bagnaia segundo y Marini tercero

El piloto italiano Marco Bezzecchi (Ducati) ha conquistado la pole, con récord del circuito, para las carreras de MotoGP del Gran Premio de los Países Bajos, octava prueba del Mundial de motociclismo, en una calificación en la que Aleix Espargaró (Aprilia), sexto, ha sido el mejor español y en la que Marc Márquez (Repsol Honda) ha sufrido su decimocuarta caída del curso.

En Assen, Bezzecchi se convirtió en el quinto piloto distinto en hacer la pole esta temporada y en el decimotercer 'poleman' diferente en las últimas 13 carreras de la categoría reina en 'La Catedral'. Con un fabuloso 1:31.472, firma su segunda primera posición de salida en MotoGP y la sexta de su vida.

El líder del campeonato, Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati), saldrá segundo y Luca Marini (Ducati) completará una primera línea íntegramente italiana. Las Aprilia de Aleix Espargaró y Maverick Viñales partirán sexta y séptima respectivamente, Álex Márquez (Ducati) lo hará noveno y Jorge Martín (Ducati), que perdió el control de su moto al principio de la Q2, saldrá décimo.

Ducati lockout the front row ??



But Yamaha, KTM and Aprilia are hot on their heels! ??#DutchGP ???? pic.twitter.com/SiwpX4Jy6G