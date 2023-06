Marc Márquez se vuelve a caer en Assen: ya van 14 esta temporada

Marc Márquez ha sufrido otra caída en el Q1 para el GP de Países Bajos que se disputa este fin de semana en el circuito TT de Assen. El italiano Marco Bezzecchi (Ducati Desmosedici GP22) ha conseguido su primera "pole position" de la temporada al ser el más rápido. Se ha convertido así en el quinto piloto que logra una "pole position" en la actual temporada, pues antes que él la consiguieron Marc Márquez (Honda), Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP22), Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP) y "Pecco" Bagnaia, éste en cuatro ocasiones.

Al tomar la salida de la calle de talleres se pudo ver a Marc Márquez tras la referencia de Johann Zarco, si bien inicialmente se "coló" entre ellos el italiano Franco Morbidelli (Yamaha YZR M 1), que se pegó al rebufo de la moto del francés hasta en la zona de penalización de la "vuelta larga", mientras Marc Márquez seguía en pista y conseguía el cuarto mejor tiempo, insuficiente para pasar a la segunda clasificación.

