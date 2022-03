Bastianini aprovecha los problemas de neumáticos de Pol Espargaró y gana en Losail

El italiano Enea 'La Bestia' Bastianini (Ducati Desmosedici GP21) consiguió la primera victoria de su carrera deportiva en MotoGP al vencer el Gran Premio de Qatar en Lusail, en donde Pol Espargaró (Repsol Honda RC 213 V), líder durante dieciocho vueltas, se tuvo que conformar con la tercera plaza.

A pesar de dominar la carrera desde la primera vuelta hasta la dieciocho, un bajón de rendimiento de sus neumáticos le obligó a entregar la victoria prácticamente en bandeja a 'La Bestia', e incluso la segunda plaza al surafricano Brad Binder (KTM RC 16), al colarse en la apurada de frenada de final de recta.

History made in Lusail! ?? @Bestia23 takes @GresiniRacing back to the top of a premier class podium! ?? #QatarGP ???? pic.twitter.com/ybWZgl1GjC

Una de las noticias de la matinal de carreras la protagonizó Marc Márquez, quien por primera vez en lo que va de temporada sufrió una caída con su nueva Repsol Honda RC 213 V, aunque sin consecuencias y, de hecho, el ocho veces campeón del mundo se 'asió' al embrague de su moto para que el motor no se parase y lejos de regresar a su taller para reparar las pocas roturas que se produjeron en la misma, continuó rodando para cumplir con el plan previsto por el equipo antes de entrar a cambiar de moto.

'La Bestia' confirmó su dominio en el 'warm up' y firma así su primer triunfo en MotoGP en su segundo año en la categoría reina, todo a lomos de una moto satélite de Ducati; solo Jorge Martín, en 2021, lo había conseguido anteriormente. Su éxito desató las lágrimas de Nadia Padovani, viuda del fallecido Fausto Gresini y que ha tomado las riendas de Gresini Racing MotoGP.

Una vez apagados los semáforos en el ocaso de Losail, comenzaron los problemas para los pilotos del equipo oficial de Ducati. Jorge Martín (Ducati), 'poleman' del sábado, no pudo defender su posición de privilegio tras una mala salida y cayó hasta la sexta plaza, y las Repsol Honda, con Pol Espargaró a la cabeza, tomaron el liderato.

Restaban cuatro vueltas cuando 'la Bestia' atacó y logró tomar el liderato frente a Pol, que en su búsqueda de recuperar el puesto se abrió demasiado y también fue superado por Binder. Las posiciones ya no se movieron al paso por la bandera a cuadros.

The man of the moment! ??



The Beast is unleashed! ??#QatarGP ???? pic.twitter.com/cArAOTqrlu