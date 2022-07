Bagnaia sufre un accidente de coche en Ibiza y da positivo en alcoholemia

El piloto italiano de MotoGP Francesco Bagnaia ha revelado este martes de que de madrugada sufrió un accidente de tráfico en Ibiza y que dio positivo en un control de alcoholemia.

"El lunes por la noche estaba en Ibiza con mis amigos en una fiesta durante este parón sin carreras de MotoGP. Estuvimos celebrando juntos mi victoria en Assen. A la salida de la discoteca, alrededor de las 3, en una rotonda terminé con las dos ruedas delanteras en una cuneta sin implicar a otros vehículos o personas", narra el piloto en su cuenta de Twitter.

"El control de alcoholemia hecho por parte de la Policía determinó que bebí por encima de lo que permite la ley española. Lamento mucho lo sucedido: yo soy prácticamente abstemio y ha sido un error que no tendría que haber cometido. Pido perdón y os asaguro que he aprendido la lección. Nunca hay que ponerse al volante si has bebido alcohol. Gracias", agrega Bagnaia.

'Pecco' Bagnaia (Ducati) es cuarto en el Mundial de MotoGP con 106 puntos, a 66 del líder, el francés Fabio Quartararo (Yamaha). Esta temporada ha ganado los grandes premios de España, Italia y Países Bajos.