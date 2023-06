Bagnaia repite victoria en Mugello y es más líder

El piloto italiano Francesco Bagnaia (Ducati) ha conquistado este domingo la victoria en la carrera de MotoGP del Gran Premio de Italia, sexta prueba del Mundial de motociclismo, por delante del español Jorge Martín (Ducati) y del francés Johann Zarco (Ducati), y se ha afianzado como líder de la categoría reina tras un fin de semana perfecto, todo en una carrera en la que Marc y Álex Márquez se fueron al suelo cuando luchaban por el podio.

Ante un Autódromo Internacional del Mugello abarrotado con más de 77.000 espectadores, 'Pecco' unió otro triunfo al logrado el sábado en la carrera al sprint. Con ello, conquista su tercera victoria de la temporada en domingo, suma 14 triunfos en MotoGP e iguala los 23 podios de Loris Capirossi en la categoría reina.

