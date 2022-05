Bagnaia gana en casa; Quartararo, más líder del Mundial

El piloto italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati) se ha impuesto este domingo en la carrera de MotoGP del Gran Premio de Italia, octava cita del Mundial de motociclismo, por delante de los dos primeros del campeonato, el francés Fabio Quartararo (Yamaha) y el español Aleix Espargaró (Aprilia), mientras que Marc Márquez (Repsol Honda) se despide momentáneamente del Mundial para someterse a su cuarta operación cerrando el 'Top 10'.

Con su primera victoria en Mugello, 'Pecco' asciende a la cuarta plaza de la general de pilotos, a 41 puntos del líder Quartararo (122); el de Niza comanda la general con ocho unidades de renta sobre Aleix Espargaró (114), que logra cuatro podios consecutivos, y ambos sacaron provecho de la caída de Enea Bastianini (Ducati), tercero del Mundial (94).

