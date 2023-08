Bagnaia doblega a Viñales en la pelea por la pole

El piloto italiano Francesco Bagnaia (Ducati) consiguió este sábado la 'pole position' para las carreras de MotoGP en el Gran Premio de Austria, décima cita del Campeonato del Mundo de motociclismo, mientras que Maverick Viñales (Aprilia) fue el mejor de los españoles gracias a su segunda posición en parrilla.

Gracias a su mejor tiempo de 1:28.539 en el Red Bull Ring de Spielberg, Bagnaia obtuvo la mejor plaza de entre los 12 pilotos que concursaron en la Q2. Para completar dicha nómina, previamente desde la Q1 se habían clasificado el australiano Jack Miller (KTM) y el italiano Luca Marini (Ducati), cribando por 0.175 al español Pol Espargaró (KTM).

Ducati, Aprilia and KTM on the front row! ?



We're all set to lock horns at the Red Bull Ring! ??#AustrianGP ???? pic.twitter.com/9kWu3F4OAg