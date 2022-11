Bagnaia se corona en Cheste

El piloto italiano Francesco Bagnaia (Ducati) se ha coronado campeón del mundo de MotoGP en el Gran Premio de la Comunitat Valenciana, última prueba del Mundial de motociclismo, después de finalizar noveno y defender su renta en la general sobre el francés Fabio Quartararo (Yamaha), al que no le bastó su cuarta posición en Cheste, mientras que el español Alex Rins ha conquistado la victoria en la despedida de Suzuki del campeonato.

De esta manera, 'Pecco' conquista su primer título de la categoría reina, que une a su campeonato de Moto2 conseguido en 2018, y releva precisamente a su gran adversario de esta temporada, que no ha podido revalidar el trono. Además, ofrece al motociclismo italiano el 80º título de su historia en el Mundial.

Por su parte, Alex Rins despidió el campeonato con un sólido triunfo por delante del sudafricano Brad Binder (KTM) y del también español Jorge Martín (Ducati), un podio con el que MotoGP dijo adiós hasta 2023, ya sin Suzuki en los garajes.

Con el bicampeón del mundo de Fórmula 1 Fernando Alonso como testigo desde el box de Aprilia, la última carrera de la categoría reina derrochó tensión y emoción desde que se apagaron los semáforos, cuando Alex Rins (Suzuki) consiguió ponerse al frente de la cita por delante del 'poleman' Jorge Martín (Ducati).

